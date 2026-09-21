«Добро пожаловать в нашу жизнь, Александра»: Ирина Носова впервые стала мамой в 40 лет

Актриса Ирина Носова, известная по сериалам «Чики» и «Холод», впервые стала мамой. О радостном событии 40-летняя артистка рассказала в личном блоге.
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