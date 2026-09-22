Гончаренко: Петросян приехала ко мне на тренировку, чем привела местное «население» в неописуемый восторг

Тренер Инна Гончаренко рассказала о начале сотрудничества с российской фигуристкой Аделией Петросян. «Я сразу объяснила, что работаю преимущественно в режиме индивидуальных занятий, что у меня есть подопечные и, соответственно, определённые обязательства перед ними.