Переворот или усиление авторитарного режима Эрдогана: что ждет Турцию

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Турцию захлестнула волна протестов, участники требуВ Турции вспыхнули массовые протесты после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считается главным политическим соперником действующего президента Реджепа Эрдогана.

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