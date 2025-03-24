Переворот или усиление авторитарного режима Эрдогана: что ждет Турцию

Турцию захлестнула волна протестов, участники требуВ Турции вспыхнули массовые протесты после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считается главным политическим соперником действующего президента Реджепа Эрдогана.
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