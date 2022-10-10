По ярмарке в каждом микрорайоне хотят жители Уссурийска

Администрация Уссурийска провела срез общественного мнения на предмет ярмарок. Как выяснилось, имеющихся торговых мест, где местные сельхозпроизводители реализуют выращенное, горожанам недостаточно.
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