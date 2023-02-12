Блюдо дня — сочный люля-кебаб на сковороде

Традиционное блюдо готовят из баранины, с луком, специями и курдючным салом. Но люля-кебаб стал настолько популярен по всему миру, что в некоторых случаях от рецепта остался только метод приготовления — фарш поджаренный на шампурах или шпажках.
Традиционное блюдо готовят из баранины, с луком, специями и курдючным салом. Но люля-кебаб стал настолько популярен по всему миру, что в некоторых случаях от рецепта остался только метод приготовления — фарш поджаренный на шампурах или шпажках.
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