Китай ищет СПГ вне стран Персидского залива и вне США

Китай озабочен диверсификацией газового импорта, причем госкомпаниям КНР нужны долгосрочные поставки СПГПекин озабочен надежностью поставок сжиженного природного газа из Катара на фоне затянувшегося кризиса в Ормузском проливе.
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