Число затопленных квартир после аварии на ПНС-5 подсчитали в Новосибирске

Крупная коммунальная авария произошла в Новосибирске 30 октября. Без тепла из-за сбоя в работе оборудования остались сотни домов в Калининском и Заельцовском районах, в некоторых квартирах полопались трубы.
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