В Верховном суде заявили, что иноагенты могут участвовать в выборах

Согласно проекту постановления Верховного суда РФ, иностранные агенты могут участвовать в выборах. При этом в информационных материалах о таких кандидатах или аффилированных с иностранными агентами лицах должен указываться их статус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии