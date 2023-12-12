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В Верховном суде заявили, что иноагенты могут участвовать в выборах

В Верховном суде заявили, что иноагенты могут участвовать в выборах

Согласно проекту постановления Верховного суда РФ, иностранные агенты могут участвовать в выборах. При этом в информационных материалах о таких кандидатах или аффилированных с иностранными агентами лицах должен указываться их статус.

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