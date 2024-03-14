В Петербурге ФСБ задержала четверых членов РДК, они хотели отравить собранные для отправки в зону СВО продукты

Также мужчин подозревают в подготовке терактовФедеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в Санкт-Петербурге участников запрещенной террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии