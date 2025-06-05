Черный треугольник Тихого океана: тайна загадочного пятна на снимке со спутника

Помимо Бермудского треугольника, есть еще один, который не дает покоя пользователям интернета: благодаря спутниковым снимкам в Тихом океане было обнаружено черное треугольное пятно, вызвавшее неподдельный интерес пользователей сети.
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