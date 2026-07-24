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Царьград

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Нетаньяху приказал снести дом террориста на Западном берегу

Нетаньяху приказал снести дом террориста на Западном берегу

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац распорядились Армии обороны Израиля снести дом террориста, убившего израильтянина на Западном берегу.

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