Костя Цзю: не думаю, что Фьюри закончил карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри над соотечественником Диллианом Уайтом за титул чемпиона мира Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе.