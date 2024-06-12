Куда сходить: интересные мероприятия 13 июня в Крыму

ВЫСТАВКА Центральный музей Тавриды (Симферополь, ул Гоголя, 14) «Таврическая губерния: два века на благо России» 6+ 13 июня, 11:00-19:30 Вниманию посетителей представлены наиболее интересные предметы кон.
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