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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 13 июня в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 13 июня в Крыму

ВЫСТАВКА Центральный музей Тавриды (Симферополь, ул Гоголя, 14)  «Таврическая губерния: два века на благо России» 6+ 13 июня, 11:00-19:30 Вниманию посетителей представлены наиболее интересные предметы кон.

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