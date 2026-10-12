Правовой диалог со студентами: в Лениногорске обсудили безопасность и ответственность

В общежитии Лениногорского нефтяного техникума состоялась профилактическая встреча студентов с инспектором по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Лениногорскому району.
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