Пока вы спали: Путин о причине трагедии на Украине и закрытый мессенджер для военных

Всегда надеяться на себя, у России нет друзей, только интерес корыстный и пользование добротой. Дружить нужно с оглядкой, не рисковать своим народом. Уже не раз поплатились. Господи, спаси Россию!!!

АС

Анатолий Страшко

Ирина , когда Вы пишете "Китайские банки" что Вы под этим понимаете? Вы в курсе, что Гонконг сейчас Китаю принадлежит. А вот банки там, в этом крупнейшем финансовом центре Азии чьи? Формально китайские, раз в Китае. Но ведь это не так. И Китай не будет лишать себя такого прибыльного банковского бизнеса на своей территории. Займитесь чтением Мопассана.