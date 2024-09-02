Пока вы спали: Путин о причине трагедии на Украине и закрытый мессенджер для военных

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Н
Нина
Всегда надеяться на себя, у России нет друзей, только интерес корыстный и пользование добротой. Дружить нужно с оглядкой, не рисковать своим народом. Уже не раз поплатились. Господи, спаси Россию!!!
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13 час.
АС
Анатолий Страшко
Ирина , когда Вы пишете &quot;Китайские банки&quot; что Вы под этим понимаете? Вы в курсе, что Гонконг сейчас Китаю принадлежит. А вот банки там, в этом крупнейшем  финансовом центре Азии чьи? Формально китайские, раз в Китае. Но ведь это не так. И Китай не будет лишать себя такого прибыльного банковского бизнеса на своей территории. Займитесь чтением Мопассана.
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11 час.
Людмила Лиханова
Вы лично что-то пытались оплатить в Китае? Хватит подпевать врагам. Идите борщи варить. Политика - это явно не ваше.😂
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6 час.

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