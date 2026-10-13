В США заявили, что сделка по дизелю с Россией может приблизить урегулирование конфликта – Reuters

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече с украинскими представителями потребовали от Киева прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, так как сделка по экспорту российского дизеля может вернуть РФ к переговорам.