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В США заявили, что сделка по дизелю с Россией может приблизить урегулирование конфликта – Reuters

В США заявили, что сделка по дизелю с Россией может приблизить урегулирование конфликта – Reuters

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече с украинскими представителями потребовали от Киева прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, так как сделка по экспорту российского дизеля может вернуть РФ к переговорам.

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