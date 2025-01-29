В СК завершили расследование дела против экс-главы департамента Минобороны

В СК России сообщили о завершении расследования уголовного дела против бывшего замкомандующего Ленинградским военным округом по маттехническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
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