Суд назначил блогеру Косенко штраф за пропаганду наркотиков

РИА Новости/Евгений Биятов Никулинский суд Москвы признал блогера Сергея Косенко, ставшего известным после того, как он бросил своего маленького ребенка в снег, виновным в пропаганде наркотиков и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.