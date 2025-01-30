Суд назначил блогеру Косенко штраф за пропаганду наркотиков

РИА Новости/Евгений Биятов Никулинский суд Москвы признал блогера Сергея Косенко, ставшего известным после того, как он бросил своего маленького ребенка в снег, виновным в пропаганде наркотиков и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.
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