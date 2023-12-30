Действия медиков проверят в Магаданской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Магаданской области провести проверку действий врачей после гибели пожилой пациентки в Магадане, сообщают РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии