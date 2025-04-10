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За рекламу Петербурга в Москве и Подмосковье заплатят 39 млн

За рекламу Петербурга в Москве и Подмосковье заплатят 39 млн

Петербург пользуется популярностью среди туристов, как зарубежных, так и россиян. В этом году Северная столица уже завоевала титул самого популярного весеннего направления для путешествий, потеснив Москву, Казань и Калининград.

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