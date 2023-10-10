«Вырезали всех побратимов и ушли»: Что происходит на «родине украинского страха»

На южном фасе Артемовска линия обороны проходит по железной дороге, через которую рвутся лучшие бригады укровермахта — и получают по полной программе Александр Ситников Фото: Александр Река/ТАСС Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения личного состава и позиций ВСУ под Андреевкой.