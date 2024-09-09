Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 599 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Чак
    Выяснить какой чиновник тормозит указ. И дать ему 5 лет.Права русских дет...
  • Акимова Татьяна
    Не туда били, надо было по Рублевке, может тогда бы перестали сопли жевать.А людей очень жалко.Наше ,так называемое, ...Слуцкий: за дроны...
  • Евгений
    Уроды хохляцкие!Беспрецедентная а...

Реальные цели Киева в Курской области: HIMARS разнесли мост через Сейм

Реальные цели Киева в Курской области: HIMARS разнесли мост через Сейм

В Сети появились кадры уничтожения Вооружёнными силами Украины моста через реку Сейм. Для этого были использованы РСЗО HIMARS с кассетными боеприпасами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх