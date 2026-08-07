Цена молчания: как АвтоВАЗ решил проблему с блокировкой руля Lada Vesta без отзыва машин

Когда я впервые услышала эту историю, внутри всё сжалось от простого человеческого страха. Знаете это чувство, когда представляешь себя за рулём, а потом понимаешь, что от тебя уже ничего не зависит? Машина перестаёт слушаться, руль превращается в бесполезный кусок пластика, и единственное, что остаётся — считать секунды до удара.