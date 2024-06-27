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Зак Клейман: «Зак Иди особенно хорошо укладывается в систему «Мемфиса». Никакого эго, просто хочет побеждать»

«Мемфис» взял центрового (224 см, 136 кг, 22 года), двукратного обладателя награды лучшему баскетболисту NCAA, под 9-м номером на драфте-2024.

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