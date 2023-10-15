Глава МИД Китая Ван И: действия Израиля вышли за рамки самообороны

Действия израильской армии вышли за рамки самообороны. ЦАХАЛ следует прекратить массовое наказание жителей палестинского сектора Газы, заявил глава МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.