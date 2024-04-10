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Гуцул: Гагаузия обратится к России, если Молдавия введет войска в регион

Гуцул: Гагаузия обратится к России, если Молдавия введет войска в регион

Как подчеркнула в беседе с РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул, если Молдавия отреагирует на объявление независимости автономии вводом войск, то власти региона будут вынуждены попросить помощи у всех, в том числе у России.

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