IT-эксперт Захаров нашел важным рассказать, какие работодатели требуют умения работать с ИИ

МОСКВА, 15 января, ФедералПресс. Основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров заявил, что среди вакансий аналитиков, дизайнеров, программистов и редакторов стали все чаще требовать навыки работы с искусственным интеллектом (ИИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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