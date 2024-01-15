IT-эксперт Захаров нашел важным рассказать, какие работодатели требуют умения работать с ИИ

МОСКВА, 15 января, ФедералПресс. Основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров заявил, что среди вакансий аналитиков, дизайнеров, программистов и редакторов стали все чаще требовать навыки работы с искусственным интеллектом (ИИ).