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Прогресс сближения: АСЕАН и страны Персидского залива провели исторический саммит

Прогресс сближения: АСЕАН и страны Персидского залива провели исторический саммит

Государства АСЕАН и страны Персидского залива впервые собрались на уровне лидеров стран. По итогам исторического саммита в Эр-Рияде стороны определили ключевые направления на ближайшие пять лет и уже заявили о следующей встрече.

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