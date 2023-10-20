Прогресс сближения: АСЕАН и страны Персидского залива провели исторический саммит

Государства АСЕАН и страны Персидского залива впервые собрались на уровне лидеров стран. По итогам исторического саммита в Эр-Рияде стороны определили ключевые направления на ближайшие пять лет и уже заявили о следующей встрече.
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