Прогулка по Москве 1987 года

Сегодня мы перенесёмся в 1987 год: Горбачёв объявляет перестройку, между США и СССР вовсю идут телемосты, а на Красную Площадь прилетает Cessna-172, за штурвалом которой - 19-летний парень из ФРГ Матиас Руст.
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