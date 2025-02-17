В облцентре автомобилист спас потерявшую сознание пожилую женщину

«Побольше бы таких людей как Вы!» Автомобилист спас потерявшую сознание на улице Смоленска женщину. О случившемся рассказали родственники спасённой смолянки в соцсетях: пожилая женщина потеряла сознание на улице Кирова в Смоленске.
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