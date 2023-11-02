Переобулся на ходу: Арестович* обрушился с критикой на Зеленского

Экс-советник главы Офиса президента Украины обвинил главу государства в диктатуре и в коррупции.Внесённый в российский реестр экстремистов Алексей Арестович* в социальных сетях обвинил Владимира Зеленского в создании диктатуры на Украине и в разгуле коррупции.