На Западе Украине советуют пересмотреть свой «план победы». Комментарий Георгия Бовта

Некоторые союзники Киева намекают на привлекательность формулы «безопасность в обмен на территории». Политолог рассуждает о жизнеспособности такой идеи, а также об отношении к ней России и УкраиныНовый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна стать членом альянса, поскольку достичь прочной безопасности в Европе без нее невозможно.
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