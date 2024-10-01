На Западе Украине советуют пересмотреть свой «план победы». Комментарий Георгия Бовта

Некоторые союзники Киева намекают на привлекательность формулы «безопасность в обмен на территории». Политолог рассуждает о жизнеспособности такой идеи, а также об отношении к ней России и УкраиныНовый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна стать членом альянса, поскольку достичь прочной безопасности в Европе без нее невозможно.