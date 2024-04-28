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Врач Концедайло назвала боль в области от мочки уха до пупка сигналом больного сердца

Врач Концедайло назвала боль в области от мочки уха до пупка сигналом больного сердца

Врач Концедайло назвала боль в области от мочки уха до пупка сигналом больного сердца Врач-кардиолог Полина Концедайло: боль, иррадиирущая из грудины в область от мочки уха до пупка, может сигнализировать о нарушениях в работе сердца.

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