Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    этот картонный палкан-щелкопёр куда собирается двинуть эти три мильёна солдат? как его идол ёзиф кровавый - дивизиями...России нужна трех...
  • Ингерман Ланская
    ну , она в большинстве - маде ин сесесесрРоссии нужна трех...
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Прогноз киевского аналитика ЖКХ: У послевоенной Украины не будет денег даже на канализацию

Прогноз киевского аналитика ЖКХ: У послевоенной Украины не будет денег даже на канализацию

На Украине нет денег даже на ремонт канализаций и водопроводных труб в городах.  Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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