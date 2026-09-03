Юрист Хрулев объяснил, как оформить день для диспансеризации

Работодатель обязан предоставить сотруднику оплачиваемый день для диспансеризации, но дату необходимо заранее согласовать и оформить заявление, сообщил вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев, передает Life.
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