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Юрист Хрулев объяснил, как оформить день для диспансеризации

Юрист Хрулев объяснил, как оформить день для диспансеризации

Работодатель обязан предоставить сотруднику оплачиваемый день для диспансеризации, но дату необходимо заранее согласовать и оформить заявление, сообщил вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев, передает Life.

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