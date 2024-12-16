Самый быстрый штурм элеватора: реактивный огнемет по нашим парням

Тем временем с восточной стороны к элеватору двигалась группа под командованием Кабана. Его „хоккеисты“ пробили стены, снайперы начали стрелять по окнам, а после этого всушники применили реактивный огнемёт „Шмель“, как рассказал командир мотострелкового батальона 5-ой гвардейской бригады 51-ой Армии, позывной Узбек.
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