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В Госдуме назвали цель европейских стран на Украине

В Госдуме назвали цель европейских стран на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Целью европейских стран, поддерживающих киевский режим и выступающих за продолжение военного конфликта, является желание "урвать куш" с Украины, заполучив доступ к ее активам и природным ресурсам, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по … .

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