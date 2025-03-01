СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Целью европейских стран, поддерживающих киевский режим и выступающих за продолжение военного конфликта, является желание "урвать куш" с Украины, заполучив доступ к ее активам и природным ресурсам, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по … .
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