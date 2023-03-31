25 марта 2023 г. в Бобруйском государственном торгово-экономическом колледже прошел конкурс профессионального мастерства ´BobrSkills - 2023´ между учащимися средних школ и учащимися Бобруйского государственного торгово-экономического колледжа.
25 марта 2023 г. в Бобруйском государственном торгово-экономическом колледже прошел конкурс профессионального мастерства ´BobrSkills - 2023´ между учащимися средних школ и учащимися Бобруйского государственного торгово-экономического колледжа.
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