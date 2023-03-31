Bobruin.by . Мой Бобруйск

24 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatiana Tykhonova
    На кол его посадить и пока не сдохнет на нем не снимать!К пожизненному ли...
  • Павел К
    Что ж вы, бл...ь, пристаёте к этой мелочёвке? Стрижка, пирожки, семечки, старушки с уропом и помидорами, какого х... ...В Бобруйске трое ...
  • Юрий Стенякин
    Батюшка хорош - жиденькая бороденка зато момон .......В Бобруйском райо...

Конкурс профессионального мастерства ´BobrSkills - 2023´.

Конкурс профессионального мастерства ´BobrSkills - 2023´.

25 марта 2023 г. в Бобруйском государственном торгово-экономическом колледже прошел конкурс профессионального мастерства ´BobrSkills - 2023´ между учащимися средних школ и учащимися Бобруйского государственного торгово-экономического колледжа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх