Масуд Пезешкиан заявил о готовности Ирана противостоять США и Израилю

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил намерение страны продолжать сопротивление США и Израилю, несмотря на стремление избегать конфликта.
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