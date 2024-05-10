Водитель автобуса грубо нарушил ПДД в Петрозаводске и был наказан

Сотрудники ГИБДД разыскали водителя автобуса, который решил полихачить в центре карельской столицы Сотрудники ГИБДД установили личность водителя автобуса, который грубо нарушил ПДД на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена в Петрозаводске.
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