"Сердце превратится в камень": 3 знака зодиака жестко разорвут отношения в конце марта

"Сердце превратится в камень": 3 знака зодиака жестко разорвут отношения в конце марта

Астрологи предрекли некоторым знакам зодиака жесткий разрыв отношений в самом конце марта. У представителей сразу трех созвездий сердце буквально превратится в камень, а море остывших чувств принесет только боль и сильные переживания.

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