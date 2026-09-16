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Татар-информ

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Путин назвал мужество российских военнослужащих примером для всей страны

Путин назвал мужество российских военнослужащих примером для всей страны

Фото: пресс-служба Кремля Президент России Владимир Путин заявил, что мужество и верность Отечеству, которые российские военнослужащие демонстрируют в ходе боевых действий, служат примером для всей страны.

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