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Трамп подписал законопроект об «адских санкциях» против России

Трамп подписал законопроект об «адских санкциях» против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который расширяет санкции против России и позволяет вводить пошлины до 100% для крупнейших покупателей российских нефти и газа.

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