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Редактор The Telegraph Крисп выразил мнение, что Евросоюз не примет Украину в свои ряды из-за угрозы банкротства

Редактор The Telegraph Крисп выразил мнение, что Евросоюз не примет Украину в свои ряды из-за угрозы банкротства

Редактор британской газеты The Telegraph Джеймс Крисп заявил, что настоящей причиной, по которой Европейский союз не торопится принимать Украину в содружество, является угроза банкротства.

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