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Собянин: чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

Собянин: чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

Одним из основных драйверов прогресса является человеческий капитал, поэтому город, который нацелен на процветание, должен привлекать одарённых и креативных личностей, о чём рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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