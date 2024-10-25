Собянин: чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

Одним из основных драйверов прогресса является человеческий капитал, поэтому город, который нацелен на процветание, должен привлекать одарённых и креативных личностей, о чём рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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