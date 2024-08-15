Вторжение в Курск — месть недовольных генералов? Над Белоусовым нависла тень Иванова

Ожесточит ли он свое сердце? Давайте не будем забывать, что в прошлом он уже принимал некоторые очень трудные решения, например, инициировал сирийскую миссию и Специальную военную операцию (СВО)) со всеми ее последствиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии