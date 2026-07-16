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Царьград

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«Мятеж против Зеленского»: как отставка главы Минобороны Федорова расколола Украину

«Мятеж против Зеленского»: как отставка главы Минобороны Федорова расколола Украину

Отставка Федорова вызвала протесты и внутриэлитный конфликт на Украине.Решение главы киевского режима Владимира Зеленского уволить министра обороны Михаила Федорова спровоцировало волну протестов и обострило внутренние противоречия в Киеве.

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