Бочкарев: более 2,5 тысячи квартир передадут под заселение в Москве в декабре

Более 2,5 тысячи квартир в Москве передадут под заселение по программе реновации в декабре. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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