Вице-мэр Ракова подвела итоги работы регионального сосудистого центра Института Склифосовского

В нем помощь получают пациенты с инфарктами и инсультами За 10 лет в сосудистом центре, который работает в Москве на базе Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, получили помощь более 40 тысяч пациентов с инфарктами, инсультами и другими патологиями.