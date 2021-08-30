Из холодного Хабаровска в теплую Барселону: как встретить истинного каталонца, переехать в Испанию, выйти замуж, воспитывать дочь трилингву и всегда помнить главную фразу — «no pasa nada»

Евгения Ионова никак не ожидала, что встретит в Таиланде своего будущего мужа. Однако каталонец Виктор был покорен русской красавицей из холодного Хабаровска настолько, что стал настойчиво ей писать и звонить, а потом и вовсе увез ее в Барселону.